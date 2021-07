Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die Aktie von Borussia Dortmund habe gute Chancen, einen starken Start in das zweite Halbjahr hinzulegen. So würden die Papiere des Bundesligisten im vorbörslichen Handel deutlich im Plus notieren.Denn der Wechsel von Jadon Sancho von Borussia Dortmund zu Manchester United solle Medieninformationen zufolge nach sehr langen Verhandlungen nun perfekt sein. Demnach zahle der englische Fußball-Rekordmeister 85 Millionen Euro für den Flügelstürmer an Borussia Dortmund, mit Bonuszahlungen solle die Ablöse in den nächsten Jahren auf bis zu 95 Millionen Euro ansteigen. Lediglich die Unterschriften würden noch fehlen, um den Wechsel offiziell zu machen. Das könnte am Donnerstag der Fall sein, habe es geheißen.Der englische Nationalspieler, der bei der EM bisher nur zu einem sechsminütigen Kurzeinsatz gekommen sei, erhalte demnach einen Fünfjahresvertrag bis Sommer 2026. Mit United solle sich Sancho schon länger einig gewesen sein. Sancho, der 2017 für etwa 7,5 Millionen Euro von Manchester City nach Dortmund gewechselt sei, habe noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 in Dortmund. Als möglicher Nachfolger werde der Niederländer Donyell Malen (22) von der PSV Eindhoven gehandelt.Zuletzt sei es um die Höhe der Ablösesumme gegangen. Erste Offerten der Briten für Sancho, die unter 80 Millionen Euro gelegen haben sollten, habe der BVB abgelehnt. In der Bundesliga seien Sancho in 104 Spielen 38 Treffer gelungen, dazu habe er 51 Torvorlagen gegeben.Millionenschwere Verkäufe wie nun der von Jadon Sancho würden einmal mehr belegen, wie viel Talent und damit letztlich auch Wert im Kader des BVB schlummere. Vermutlich dürfte früher oder später auch Top-Stürmer Erling Haaland für eine satte Ablöse wechseln. Auch andere große Talente wie etwa Giovanni Reyna oder Jude Bellingham könnten die BVB-Kasse in den kommenden Jahren klingeln lassen - oder eben sich dort weiterentwickeln und dabei mithelfen, dass die Dortmunder weiterhin regelmäßig in der Champions League spielen und dafür fürstlich entlohnt würden.Aber natürlich gelte es nun, den Abgang des Schlüsselspielers Sancho sportlich zu ersetzen und einen Spieler zu verpflichten, der in diese Rolle hineinwachsen könne. Dies sei natürlich mit einem gewissen Risiko verbunden.Die BVB-Aktie bleibt trotz relativ guter Aussichten weiterhin nur für Mutige geeignet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer dabei ist, belässt den Stopp bei 5,10 Euro. (Analyse vom 01.07.2021)