Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotentiale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (07.11.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Das Wertpapier habe am Dienstag erstmals seit 17 Jahren wieder die Marke von 10,00 Euro geknackt. Durch die 0:2-Niederlage bei Atlético Madrid und dem Auswärtssieg von Brügge in Monaco hätten dafür gesorgt, dass sich die Anhänger des BVB noch etwas gedulden müssten, bis der BVB die Qualifikation für das Achtelfinale der Champions League eingetütet habe. Schon jetzt habe Borussia Dortmund in der laufenden Königsklasse aus dem Marktpool (TV-Gelder) 22,2 Mio. Euro erhalten, dazu Startgeld von 15,3 Mio. Euro plus Prämien in Höhe von 8,1 Mio. Euro (pro Punkt gebe es 900.000 Euro).Für das Achtelfinale winke dem BVB eine Prämie von 9,5 Mio. Euro. Was den Marktwert der Spieler betreffe, so sei ebenfalls ein Update nötig. Jadon Sancho sei fest verpflichtet worden, andere wie Jakob Bruun Larsen würden ebenfalls unter dem neuen Trainer Lucien Favre durchstarten.Sollte der BVB die Kaufoption bei Stürmer Paco Alcacer für 23 Mio. Euro ziehen, so seien die 23 Mio. Euro in der Transferschlacht um außergewöhnliche Kicker fast ein Schnäppchen. Auch hier sei ein Upside-Potenzial bis 40 Mio. Euro durchaus drin. Nicht zu vergessen Marco Reus. In dieser Form werde auch er wieder international begehrt sein. Laut Transfermarkt.de habe Reus einen Marktwert von 20 Mio. Euro. Für diesen Ausnahmekicker sollten Ablösesummen jenseits von 50 Mio. Euro aufgerufen werden. "Wenn man sich den Spielerkader anschaut, den wir in unserer jüngsten Bewertung mit einem Kursziel von 10,00 Euro berücksichtigt haben, dann muss man heute feststellen, dass sich dieser Wert binnen der letzten acht Wochen um 10 Prozent erhöht hat", so Chefanalyst Christoph Schlienkamp vom Bankhaus Lampe.Wer investiert ist, gibt kein Stück aus der Hand, so Jochen Kauper, Redakteur von "Der Aktionär", in einer aktuellen Borussia Dortmund-Aktienanalyse. Das Kursziel werde von 10,80 Euro auf 11,50 Euro erhöht. (Analyse vom 07.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link