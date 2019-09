Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (16.09.2019/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Wer der spekulativen Empfehlung der BVB-Aktie vor gut einem Jahr gefolgt sei, der könne sich inzwischen über fast 50% Kursgewinn freuen. Wie von den Experten vermutet, habe sich der BVB mithilfe des Trainerwechsels zu Lucien Favre und einer geschickten Transferpolitik aus dem seinerzeitigen sportlichen Tal herausarbeiten können. Auf dem aktuellen Kursniveau würden sie das Chance/Risiko-Verhältnis aber vorsichtiger einschätzen, denn die kürzlich vermeldeten Jahreszahlen für 2018/19 würden vor allem eines belegen: Wie abhängig die Borussia inzwischen von Transfergewinnen sei.Sei die letztjährige Bilanz noch durch die Verkäufe der Stars Aubameyang und Démbéle massiv aufgehübscht worden, so habe das Wegbleiben eines Transferüberschusses nun zu einem Umsatzrückgang um 9% auf 430 Mio. Euro geführt. Zwar seien die Umsätze transferbereinigt um erfreuliche 17,9% gestiegen, aber auch das habe nicht verhindern können, dass sich der Nettogewinn - auch wegen der deutlich gestiegenen Spielergehälter - fast halbiert habe auf 17,4 Mio. Euro. Um in den aktuellen Börsenwert von 850 Mio. Euro hineinzuwachsen, bedürfe es daher sowohl spektakulärer sportlicher Erfolge in Sachen Meisterschaft und Champions League als auch weiterer Transfercoups.Von dieser ungünstigen Sportwette würden wir nach dem durchwachsenen Saisonstart erst einmal Abstand nehmen, so die Experten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 36 vom 14.09.2019)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: