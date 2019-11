Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

8,45 EUR +1,44% (21.11.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

8,45 EUR +1,32% (21.11.2019, 17:26)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (21.11.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Der Fußball-Bundesligist habe seinen Vertrag mit PUMA vorzeitig verlängert. Die Konditionen seien deutlich verbessert. Nach Angaben des "kicker" und der "Bild" bringe der Deal den Schwarz-Gelben 250 Mio. Euro, sprich 30 Mio. Euro pro Jahr. Der neue Vertrag trete zum 1. Juli 2020 in Kraft. Der BVB arbeite bereits seit 2012 mit PUMA zusammen. Hinzu kommt: PUMA halte 5% der BVB-Aktien und Vorstand Björn Gulden sitze im Aufsichtsrat des BVB.Die zuletzt verspielten Punkte könnten dem BVB zwar im Kampf um die deutsche Meisterschaft am Ende fehlen. Auf lange Sicht seu für die Börse jedoch entscheidend, dass der BVB in diesem Jahr in der lukrativen Champions League fleißig Punkte und damit Millioneneinnahmen sammele. Hier habe der BVB zuletzt mit einem Heimsieg gegen Inter Mailand einen wichtigen Schritt geschafft. Dank kluger Einkaufspolitik und vielen jungen, hochtalentierten Kickern verfüge der BVB auch noch über reichlich stille Reserven.Mutige Anleger könnten weiterhin Kurse um 8,35 Euro zum Einstieg nutzen. Der Stoppkurs sollte bei 7,25 Euro belassen werden, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.11.2019)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: