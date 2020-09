Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

6,20 EUR +6,07% (16.09.2020, 16:45)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

6,185 EUR +4,83% (16.09.2020, 16:59)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (16.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Der Sieg der Borussia im DFB-Pokal über den MSV Duisburg habe die Anleger am Dienstag zunächst nicht beeindruckt. Offenbar hätten die einen Tag mehr gebraucht, um zu verstehen, dass in Dortmund eine große Mannschaft heranwachsen könne, die den Bayern möglicherweise bis zum Saisonende Paroli biete. Am heutigen Mittwoch kämpfe die Aktie auf einmal um den Spitzenplatz im Small-Cap-Index SDAX.Am Nachmittag notiere die Aktie zeitweise bei 6,25 Euro und damit rund sieben Prozent im Plus. Eine solche Entwicklung hätte man eigentlich am Dienstag, nach dem beeindruckenden 5:0-Sieg im Pokal erwartet. Die Aktie generiere damit ein starkes Kaufsignal und eröffne sich Potenzial bis zur 200-Tage-Linie.Die verlaufe zurzeit bei etwa 6,80 Euro und damit oberhalb des Widerstands von 6,70 Euro. Sollten auch diese Hürden gemeistert werden, könne sich der Aufwärtstrend noch einmal deutlich beschleunigen. Die nächsten Kursziele würden dann auf bis zu 8,50 Euro lauten.Der BVB habe sich offensichtlich eine richtig starke Truppe zusammengestellt. Für Anleger könnte die Zeit vor dem 1. Bundesligaspieltag die letzte Phase sein, in der es die Aktie zu Kursen von unterhalb 6,50 Euro zu haben gibt, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link