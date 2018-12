Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

7,95 EUR +1,66% (28.12.2018, 13:49)



Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

7,965 EUR +2,12% (28.12.2018, 14:05)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (28.12.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Christian Pulisic habe als zukünftiger Star von Borussia Dortmund gegolten. Zuletzt sei die Karriere des 20-Jährigen US-Amerikaners jedoch ins Stocken geraten. Zwar habe Pulisic noch zu Beginn der Saison im DFB-Pokal gegen Fürth in der Startelf gestanden. Im Anschluss habe er aber überwiegend auf der Reservebank Platz nehmen müssen. Sancho und Bruun Larsen hätten Pulisic verdrängt.An sich habe der BVB Pulisic nicht in diesem Winter abgeben wollen. "Wir planen mindestens bis zum Saisonende mit ihm", so Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc gegenüber dem Kicker Mitte November. Das Blatt habe sich gewendet. Atlético Madrid solle von Sportdirektor Zorc bereits eine Absage kassiert haben. Stelle sich die Frage, ob der BVB bereits mit Chelsea handelseinig sei?Der FC Chelsea möchte Pulisic unbedingt im Winter verpflichten. Angeblich solle auch der FC Liverpool Interesse haben. Laut der "Daily Mail" solle das Geschäft mit Chelsea schon in trockenen Tüchern sein. Ablöse: 66 Mio. Euro. Zum Vergleich: Der Marktwert von Pulisic betrage laut transfermarkt.de aktuell 50 Mio. Euro. Es wäre ein guter Deal für den BVB. Pulisic sei 2015 von Pennsylvania Classics zum BVB gekommen. Im Anschluss habe er in der U17 und in der U19 der Schwarz-Gelben gekickt. In der Bilanz des BVB sei Pulisic mit Null Euro bewertet.Letzten Meldungen zu Folge befinde sich der BVB bereits auf der Suche nach einem Nachfolger für Pulisic. Ganz oben auf der Wunschliste von Trainer Lucien Favre stehe Thorgan Hazard von Borussia Mönchengladbach. Hazard habe in 17 Bundesliga-Spielen neun Tore erzielt und sechs Treffer vorbereitet. Der Vertrag von Hazard laufe bis 2020. Borussia Mönchengladbach könnte fast gezwungen sein, den Spieler im Sommer abzugeben, falls Hazard nicht vorher verlängern sollte. Der Marktwert von Hazard betrage 38 Mio. Euro.Die jungen Kicker Sancho, Hakimi, Diallo, Larsen oder Pulisic könnten sich im Viertelfinale gegen Tottenham erneut auf der großen Bühne der Champions League zeigen. Das werde Begehrlichkeiten der anderen großen Clubs wie Barcelona, Liverpool oder Madrid wecken und den Wert des BVB-Kaders weiter nach oben treiben.BVB sei bei Kursen unter 8,00 Euro weiterhin im Vergleich zu anderen europäischen Top-Vereinen wie Juventus Turin oder Manchester United viel zu günstig.Auf dem aktuellen Niveau können Anleger eine erste kleine Position kaufen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" in einer aktuellen Borussia Dortmund-Aktienanalyse. Abstauberlimits würden bei 7,65 Euro und 7,36 Euro in den Markt gelegt. (Analyse vom 28.12.2018)