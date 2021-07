Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (06.07.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unverändert zu kaufen.Der BVB habe den beabsichtigten Wechsel von J. Sancho zu Manchester United gemeldet. Der wahrscheinliche Transfer stehe noch unter den üblichen Vorbehalten, insbesondere der medizinischen Tests und der Einhaltung der FIFA Transfer-Regeln (FIFA TMS) sowie der Abstimmung mit dem vorhergehenden Club des Spielers. Becker gehe davon aus, dass der Transfer vollzogen werde.Mit Beginn der Transferperiode am 01.07.21 bis zum 31.08.21 habe der BVB prompt den beabsichtigen Abgang des Spielers J. Sancho gemeldet, der in sportlicher Hinsicht ein Verlust sei und die Offensivkraft der Mannschaft schwächen werde. Der BVB werde nach Erachten des Analysten nach einem "Ersatz" im Offensivbereich suchen.Der BVB erhalte eine beachtliche Ablösesumme von 85 Mio. Euro. Der Spieler sei 2017 für rund 8 Mio. Euro eingekauft worden. Der positive Effekt auf das EBITDA bzw. das EBIT werde nach Unternehmensangaben mit ca. 56 Mio. Euro beziffert und werde in Q1 21/22e verbucht. Diese Zahlen würden auf einen Restbuchwert von rund 29 Mio. Euro schließen lassen. Bei einer normalisierten Steuerquote von 30% ergebe sich nach Berechnung des Analysten ein isolierter, positiver EPS-Effekt von etwa 0,40 Euro. Vorbehaltlich weiterer Transaktionen (Spielerkäufe) würde der Ergebnis-Turnaround damit ein Jahr früher als bisher von Becker erwartet möglich sein. Da der Transfer noch nicht finalisiert sei, habe Becker ihn in seinem Modell und der Bewertung noch nicht berücksichtigt. Der Reduzierung des Marktwertes der Mannschaft stehe zunächst der Zufluss an Liquidität gegenüber.Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt seine "kaufen"-Empfehlung für die Borussia Dortmund-Aktie. Das Kursziel werde bei 6,80 Euro belassen. (Analyse vom 06.07.2021)Die FMR Frankfurt Main Research AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.