Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

9,11 EUR +0,11% (24.05.2019, 10:17)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

9,10 EUR +0,11% (24.05.2019, 10:23)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (24.05.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von Analyst Marcus Silbe von FMR Research:Marcus Silbe, Analyst von FMR Research, nimmt die Coverage für die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) mit einer Kaufempfehlung auf.Sportlich gesehen sei die Saison etwas durchwachsen gewesen. Im DFB-Pokal sei bereits im Achtelfinale gegen Werder Bremen Schluss (2:4 n. E.) gewesen. In der Champions League habe man in der Gruppenphase deutlich überzeugt und sei mit 13 Punkten als Gruppenerster in die KO-Runde gestartet. Dort sei der BVB dann aber direkt im Achtelfinale an Tottenham Hotspur (0:4 in Summe) gescheitert. In der Bundesliga sei es lange Zeit sehr gut gelaufen, der Kampf um den Meistertitel sei spannend wie schon lange nicht mehr gewesen. Meister sei aber bekanntlich der FC Bayern München zum 7. Mal in Folge geworden. Dennoch sollte der BVB die Vizemeisterschaft als Erfolg ansehen, da man erstmalig seit 2015/2016 wieder Zweiter in der Bundesliga geworden sei und somit die Positionierung als Nr. 2 in Deutschland untermauert habe.Der Analyst rechne mit einem Umsatz in 2018/2019e in Höhe von 482,6 Mio. EUR. Auf EBITDA-Level nehme er für dieses Jahr einen Wert von 97,9 Mio. EUR (EBITDA-Marge: 20,3%) an. Im Vergleich dazu erwarte der Konsens einen Umsatz von 469 Mio. EUR und ein EBITDA in Höhe von 102 Mio. EUR. Das Nettoergebnis schätze er bei 19,9 Mio. EUR. All diese Annahmen würden darauf beruhen, dass der BVB keine Spielerverkäufe mehr in Q4 einbuche.Der Analyst nehme konservativ einen jährlichen Transfererlös von 60 Mio. EUR in seine Kalkulation und berechne daraus einen Buchgewinn von 30 Mio. EUR/Jahr. Umsätze in den nächsten beiden Jahren sollten demnach bei 459,7 Mio. EUR und 492,1 Mio. EUR landen. Exkl. Transfers erwarte er 391,7 Mio. EUR für 2019/202482,90e (+5,7%; 2018/2019e: 370,7 Mio. EUR) und 424,1 Mio. EUR für 2020/2021e (+8,3%). EBITDA für diese beiden Jahre sollte 90,2 Mio. EUR und 102,7 Mio. EUR erreichen.Marcus Silbe, Analyst von FMR Research, initiiert die Coverage zu der Borussia Dortmund-Aktie (BVB) mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 10,50 EUR je Aktie, was einem Kurspotential von 15% entspricht. Dies basiere auf der DCF-Bewertung (10,56 EUR). Die Peer Group-Bewertung ergebe einen fairen Wert von 8,91 EUR je Aktie und die Substanzwert-Analyse stehe bei 11,90 EUR. (Analyse vom 24.05.2019)Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG, oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen