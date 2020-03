Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

7,20 EUR -2,44% (08.03.2020, 10:16)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

7,12 EUR -3,20% (08.03.2020, 10:32)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (09.03.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Welche Auswirkungen auf den Fußball habe die Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern wegen der Coronavirus-Ausbreitung vorerst abzusagen? Gebe es jetzt wie in Italien auch in deutschen Stadien Geisterspiele? Am Wochenende (26. Spieltag) stehe unter anderem das Derby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 auf dem Programm. Gut möglich, dass das Revierderby ohne Zuschauer stattfinden werde.Der BVB sei in der Bundesliga wieder zurück in der Spur. Zusätzlich habe das Management zuletzt gleich mehrere hervorragenden Deals eingefädelt. Sei es die Vertragsverlängerung mit Hauptsponsor PUMA oder der neue Vertrag mit 1&1. Zudem habe der BVB nach Erling Haaland die Dienste des hochtalentierten Nachwuchskickers Jude Bellingham gesichert.Die Marktkorrektur habe den Aufwärtstrend der BVB-Aktie zunichtegemacht. Das Papier, das vor zwei Wochen bei knapp 9,30 Euro notiert habe, sei derzeit für knapp 6,76 Euro zu haben. Am Freitag sei ein Abstauberlimit bei 6,85 Euro in den Markt gelegt worden. Ein weiteres werde bei 6,25 Euro platziert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.03.2020)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: