Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

6,395 EUR +0,63% (26.05.2020, 10:51)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

6,435 EUR +0,70% (26.05.2020, 11:20)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (26.05.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Am Dienstagabend komme es zum Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga. Der Tabellenzweite Borussia Dortmund empfänge den Tabellenführer FC Bayern München. Gewinnt der BVB das Geister-Heimspiel, verkürze der Tabellenzweite den Rückstand auf die Bayern bis auf einen Zähler. In der aktuellen Form sei Dortmund ein ernstzunehmender Kandidat für den Meistertitel. Wichtiger für die Aktionäre sei allerdings die Tatsache, dass der BVB erneut die finanziell lukrative Champions League erreiche.Für Fußballprofi Emre Can bleibt der Meistertitel mit Borussia auch nach der Corona-Pause das Saisonziel. "Zwar spielen wir jetzt ohne Fans, und das schmerzt echt sehr, aber sportlich hat sich nicht viel verändert. Wir stehen vier Punkte hinter den Bayern, das wird daher ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Wir müssen Gas geben und möchten punkten", sagte der 26 Jahre alte Nationalspieler in einem Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Ich bin zum BVB gekommen, um Titel zu gewinnen", ergänzt Emre Can.Der BVB verfüge über eine solide Bilanz. Das Eigenkapital betrage 352 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote sei mit 65,2% sehr solide. Borussia Dortmund habe im laufenden Geschäftsjahr keine Verbindlichkeiten zu bedienen. Insofern wäre sogar ein Verlust zu verschmerzen. Der BVB habe mehrere großartige Talente in seinen Reihen, deren Marktwerte nach der Coronsa-Krise wieder deutlich zulegen würden. Einige Transfers seien nach der kommenden Saison nahezu vorprogrammiert, was die Zahlen des BVB in die Höhe katapultieren werde. Anleger könnten investiert bleiben. Das Kursziel laute 8,50 Euro, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.05.2020)