Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

9,38 EUR +0,27% (26.09.2019, 15:41)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

9,37 EUR -0,11% (26.09.2019, 15:55)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (26.09.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die BVB-Aktie stehe seit Wochenbeginn deutlich unter Druck. Die Stimmung sei wie häufig geprägt vom sportlichen Abschneiden in der Fußball-Bundesliga gewesen. Der BVB habe mit einem 2:2 bei Eintracht Frankfurt den erhofften Sprung auf Tabellenplatz zwei verpasst und im Fernduell mit RB Leipzig und dem FC Bayern München wichtige Punkte im Meisterschaftsrennen liegen gelassen. Hinzugekommen sei als Stimmungsdämpfer ein Kursrutsch bei einem Wert aus der Peer Group. Die Aktie von Juventus Turin sei zu Beginn der Woche um mehr als 7% in die Knie gegangen. Analyst Carlo Alberto De Casa von ActivTrades habe den Abwärtsdruck mit dem Plan des italienischen Rekordmeisters begründet, über eine Kapitalerhöhung bis zu 300 Mio. Euro einzunehmen.Langfristig sei für die Börse entscheidend, dass der BVB in diesem Jahr in der lukrativen Champions League fleißig Punkte und damit Millioneneinnahmen sammele. Borussia Dortmund habe in der Königsklasse aber mit FC Barcelona und Inter Mailand keine leichte Aufgabe vor sich.Der BVB verfüge dank kluger Einkaufspolitik und gesteigertem Marktwert einiger seiner hochveranlagten Talente über reichlich stille Reserven. Mutige Anleger könnten nach wie vor Kurse zwischen 9 Euro und 9,50 Euro zum Einstieg nutzen. Der Stoppkurs sollte bei 7,25 Euro belassen werden, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.09.2019)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: