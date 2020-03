Für den "Aktionär" bleibt die Aktie des BVB eine spannende Aktie, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.03.2020)



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (16.03.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Am späten Nachmittag habe der Borussia Dortmund seine Jahresprognose zurückgezogen. Ursprünglich habe sich der BVB für das laufende Geschäftsjahr 2019/20 (per Ende Juni) ein Jahresergebnis im niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Bereich vorgenommen. Eine neue Prognose habe Dortmund nicht abgegeben.Grund sei die Entscheidung der Deutschen Fußball Liga (DFL), den Spielbetrieb der 1. und 2. Bundesliga bis mindestens 2. April auszusetzen, habe der Bundesligist mitgeteilt. Dabei gehe die DFL jedoch nicht davon aus, dass der Spielbetrieb am ersten April-Wochenende wieder möglich sein werde.Es sei möglich, dass die verbleibenden neun Spieltage bis in den Sommer hinein andauern und zu Ende gespielt werden könnten. Sollte die Bundesliga eine derartige Verlängerung bekommen, so heiße das noch lange nicht, dass auch gespielt werden könne oder dürfe. Zuletzt habe das Bundesgesundheitsministerium den Fußball-Clubs signalisiert, dass Events mit Zuschauern auf Monate hin eher unwahrscheinlich seien.Würden in der laufenden Bundesliga-Saison jedoch keine Spiele mehr stattfinden, könnten sich die Einnahmeverluste für alle Bundesligisten sich bis zu 750 Millionen Euro auftürmen. Die Summe setze sich aus ausbleibenden Fernsehgeldern, verfallenden Werbeeinnahmen und nicht verkauften Eintrittskarten zusammen.Das im SDAX notierte Unternehmen habe aber mitgeteilt, der Geschäftsbetrieb für das laufende Geschäftsjahr sei sichergestellt und eine "existentielle Bedrohung" gegenwärtig nicht gegeben.Borussia Dortmund habe viele junge, hochtalentierte Kicker in seinem Team. Sowohl die neuen Sponsorenverträge mit PUMA und 1&1, als auch die guten Deals auf der Transferseite mit Haaland und Bellingham würden logischerweise vom Markt derzeit völlig ignoriert.Wie weit das Papier im aktuellen Marktumfeld fallen könne, sei schwer zu beantworten. Soweit sich die Aktie im aktuellen Umfeld technisch überhaupt einordnen lasse, so warte auf das Papier ein starker Support zwischen 4,20 Euro und 4,50 Euro.