Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

9,455 EUR -1,15% (10.10.2019, 12:01)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

9,465 EUR -1,05% (10.10.2019, 12:09)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (10.10.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BVB-Coach Lucien Favre stehe in der Kritik. Der BVB habe in der aktuellen Saison schon einige Punkte leichtfertig verspielt. Glücklicherweise sei den Dortmundern zuletzt in der finanziell so wichtigen Champions League ein Auswärtssieg bei Sparta Prag gelungen. Darum bleibe die Aktie spannend.Fakt sei: Kaum ein Trainer hätte den BVB nach der frustrierenden Saison 2017/18 so schnell wieder in die Spur gebracht - darüber seien sich die meisten Anhänger einig. Doch nicht wenige würden auch glauben: Mit einigen anderen Trainern wäre der BVB nach neun Punkten Vorsprung in der letzten Saison auch Meister geworden."Wir führen keine Trainerdiskussion", habe BVB-Manager Michael Zorc inzwischen mehrfach gesagt. Doch er müsse diese Frage immer öfter beantworten. Und habe nach drei 2:2-Unentschieden nach Führung in der Liga bei "Funke" auch festgestellt: "Wir treten auf der Stelle. Mit der Leistung aktuell können wir nicht um den Titel mitspielen." Das sei aber das erklärte Ziel vor der Saison gewesen.In den nächsten sieben Pflichtspielen gehe es in der Bundesliga gegen Tabellenführer Mönchengladbach, Erzfeind Schalke, den Tabellenzweiten Wolfsburg sowie zum FC Bayern, im Pokal erneut gegen Gladbach und in der Champions League zweimal gegen Inter Mailand. Dann heiße es: Befreiungsschlag oder Krise.Mutige Anleger nutzen nach wie vor Kurse um 9,50 Euro zum Einstieg, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 12,50 Euro. Der Stoppkurs sollte bei 7,25 Euro belassen werden. Als spekulativere Variante im Fußballsektor sollten sich Anleger die Aktie der Talentschmiede Ajax Amsterdam ins Depot legen. (Analyse vom 10.10.2019)Mit Material von dpa-AFX