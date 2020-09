Kein Zweifel: Das BVB-Management habe in den letzten Jahren hervorragende Arbeit geleistet. Seit der Finanzkrise 2008/09 habe sich der Umsatz von 100,9 auf zuletzt 489,5 Millionen Euro fast verfünffacht.



Die BVB-Aktie ist nicht nur für Fußball-Fans auf dem aktuellen Niveau eine Spekulation wert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 8,50 Euro. (Analyse vom 28.09.2020)



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (28.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die hochgelobte BVB-Boygroup habe bereits am 2. Spieltag in der Fußball-Bundesliga einen Dämpfer bekommen. Das 0:2 beim FC Augsburg habe altbekannte Dortmunder Defizite aufgedeckt. Wie sollten Anleger reagieren?Zwar sei das Zusammenspiel der versierten Jungstars Giovanni Reyna, Jude Bellingham, Erling Haaland und Jadon Sancho auch in Augsburg nett anzuschauen gewesen. Durchschlagskraft und Präzision hätten aber gefehlt, Qualität habe gegen Mentalität diesmal nicht gereicht. "Es ist schwer, diese Niederlage zu akzeptieren", habe BVB-Trainer Lucien Favre nach dem Spiel gesagt.71:29 Prozent Ballbesitz habe eine eindrucksvolle Bilanz aus Dortmunder Sicht gelautet, dem hätten 123:112 Kilometer Laufleistung mit Augsburger Vorteilen entgegen gestanden."Keiner verliert gerne ein Spiel, aber wir dürfen jetzt nicht in Panik verfallen. Wir müssen ruhig bleiben, hart arbeiten - die Meisterschaft ist noch lang", so BVB-Mittelfeldstratege Axel Witsel.Natürlich sei eine Woche nach dem umjubelten Saisonstart nicht auf einmal alles schlecht, die spannende Mannschaft habe ein riesiges Potenzial. Doch eine Pleite gleich am zweiten Spieltag gegen einen aggressiven FCA lasse die Dortmunder Dauer-Debatte um Mentalität und Titelreife früher wieder aufkommen.Möge sein, und für interessierte Anleger biete dies durchaus die Möglichkeit, die BVB-Aktie noch einmal günstig abzustauben. Der BVB habe mit Sancho, Haaland, Reyna und Bellingham außergewöhnliche Talente in seinen Reihen, deren Marktwerte enormes Potenzial hätten.Sancho und Haaland hätetn laut transfermarkt.de im September 2020 rund 117 beziehungsweise 80 Millionen Euro auf die Waage gebracht. Zu Erinnerung: Sanchos Marktwert habe im Juli 2018 noch bei 25 Millionen Euro gelegen, Erling Haaland würde im Dezember 2019 für 20 Millionen Euro aus Salzburg geholt. Bellingham werde aktuell mit 27 Millionen Euro geführt, Reyna nur mit 15 Millionen Euro.Es sei kein Geheimnis, dass alle diese Spieler in den nächsten Jahren die Kassen des BVB ähnlich füllen könnten wie in den Vorjahren etwa Ousmane Dembélé und Pierre Emerick Aubameyang.Darüber hinaus verfüge der BVB über eine saubere Bilanz. Schulden? Fehlanzeige. Die Eigenkapitalquote liege bei 65,2 Prozent.