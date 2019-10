Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

8,775 EUR +1,68% (24.10.2019, 13:10)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

8,74 EUR +0,29% (24.10.2019, 13:28)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (24.10.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Platz 4 in der Bundesliga, Rang 3 in der Vorrunde der Champions League: Der BVB habe sich den Start in die Saison 2019/20 anders vorgestellt. Lucien Favre stehe bereits in der Kritik. Das Fachmagazin "Kicker" schreibe, die Luft für den Coach werde immer dünner. Die Gerüchteküche brodele - und spucke diesen Namen als potenziellen Nachfolger aus.Hole der BVB José Mourinho als Nachfolger für Lucien Favre? Wie die "Sportbild" am Mittwoch berichte, sei der Weltklassetrainer (unter anderem FC Chelsea, Inter Mailand und Real Madrid) ein Kandidat für den Trainerposten, falls Favre den BVB nicht in die Erfolgsspur zurückführe.BVB-Sportdirektor Michael Zorc wiegele ab. "Diese Gerüchte um Mourinho entbehren jeder Substanz. Wir führen keine Trainerdiskussion und sind froh, Lucien Favre zu haben", so Zorc bei "Sky".Doch klar sei: Mit jedem nicht gewonnenen Spiel steige der Druck auf Favre. Die nächsten Partien hätten es in sich: Am Samstag müsse der BVB beim Erzrivalen FC Schalke 04 antreten. Eine Woche später gehe es zum Tabellenzweiten VfL Wolfsburg. Am 9. November empfange der Bayern München den BVB.Mourinhos Qualitäten als Trainer seien unbestritten, auch wenn er bei seiner letzten Station Manchester United die Erwartungen weit verfehlt habe. Der Coach habe sich jüngst im "Sportbild"-Interview für die Arbeit beim BVB ausdrücklich empfohlen ("Ich finde die Bundesliga wirklich interessant. Ich bewundere die Arbeit des BVB und seinen Versuch, mit einem Giganten wie Bayern zu konkurrieren."). Sollte es wirklich so kommen, könnte die Aktie einen sehenswerten Kurssprung hinlegen - zumindest kurzfristig.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" bleibt bullish für die im Peergroup-Vergleich unterbewertete BVB-Aktie. Das Ziel laute 12,00 Euro, Stopp: 7,25 Euro. (Analyse vom 24.10.2019)