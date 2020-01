Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von Jochen Kauper vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Der BVB habe Erling Haaland von RB Salzburg für 20 Millionen Euro verpflichtet. Mit 35 Torbeteiligungen in 22 Pflichtspielen habe er sich zu einem der begehrtesten Talente in Europa gemacht. Das könnte dem BVB Rückenwind für die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga bringen. Start sei am kommenden Wochenende in Augsburg.Dazu komme: Der neue Vertrag des BVB mit PUMA sei von den Börsianern noch überhaupt nicht ausreichend honoriert worden.Der Deal beschere Borussia Dortmund 250 Millionen Euro, sprich etwa 30 Millionen Euro p.a. Der neue Vertrag trete zum 1. Juli 2020 in Kraft. Der alte Vertrag, der ursprünglich bis 2022 datiert gewesen sei, habe dem BVB pro Jahr rund 10 Millionen Euro gebracht. Der BVB komme aktuell auf einen Börsenwert von 782 Millionen Euro. Zum Vergleich: Juventus Turin etwa bringe es auf 1,4 Milliarden Euro.Als Alternative eigne sich die Aktie von AJAX Amsterdam (ISIN: NL0000018034, WKN: A0H0RS). Der Niederländische Top Klub bringe es auf 394 Millionen Euro Börsenwert. Die Aktie arbeite sich in einem schönen langfristigen Aufwärtstrend kontinuierlich nach oben. (Analyse vom 13.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link