Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (19.11.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Trotz der guten Impfstoff-News und der Aussicht auf einen mittelfristig wieder ausverkauften Signal-Iduna-Park blicke BVB-Boss Hans-Joachim Watzke der Realität gewohnt realistisch ins Auge. Im Rahmen der heutigen Online-Hauptversammlung habe er gewarnt, dass aufgrund von Corona mehr Miese als bisher gedacht auflaufen könnten. Die BVB-Aktie, die zuletzt Höhenluft geschnuppert habe, zeige sich zumindest nicht übertrieben beeindruckt.Konkret sei der börsennotierte Fußball-Bundesligist bislang für die laufende Saison von einem Minus von 70 bis 75 Millionen Euro ausgegangen. "Das kann sich aber noch erhöhen", habe Hans-Joachim Watzke am Donnerstag bei der Online-Hauptversammlung der BVB-Aktionäre in Dortmund gesagt.Der Geschäftsführer der Borussia Dortmund KGaA habe in seinem Geschäftsbericht angegeben, dass bei der bisherigen Prognose im Sommer für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2021 mit 20 Prozent der üblichen Zuschauerzahl von über 81 000 im Station geplant worden sei. "Das sehe ich aber aktuell nicht", so Watzke. Er habe für die kommende Monate zu Geduld gemahnt. Dem Verein drohe aber keine existenzielle Gefahr.Nach Geisterspielen in der Fußball-Bundesliga seien zum Anfang der Saison wieder einige Zuschauer auch in Dortmund im Stadion erlaubt gewesen. Nach gestiegenen Infektionszahlen in der Corona-Pandemie seien ab Oktober keine Fans mehr zu den Spielen zugelassenen worden."Der Aktionär" habe das Papier des Bundesligavereins deshalb zuletzt erneut zum Kauf empfohlen. Spekulative Fußball-Freunde können bei der Aktie immer noch steil gehen, so Carsten Kaletta. Das Kursziel laute 7,00 Euro. Ganz wichtig: Bei 3,30 Euro unbedingt das Spielfeld verlassen. (Analyse vom 19.11.2020)Mit Material von dpa-AFX