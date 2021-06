Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

6,23 EUR -0,40% (24.06.2021, 15:08)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (24.06.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) in unter die Lupe.Verschiedene Medien würden darüber berichten, dass sich der BVB und Manchester United offenbar fast einig über einen Wechsel von Jadon Sancho seien. Demnach sollten die Dortmunder für das Offensiv-Juwel 95 Mio. Euro erhalten. Darüber hinaus sollten leistungsabhängig weitere Zahlungen an den BVB geleistet werden, sodass am Ende ein dreistelliger Millionenbetrag an den DFB-Pokalsieger fließen könnte. Damit dürfte Ousmane Dembélé der Rekord-Verkauf der Dortmunder bleiben. Für den nun wieder einmal verletzten französischen Nationalspieler habe der BVB dank zahlreicher Bonuszahlungen offenbar satte 140 Mio. Euro erhalten. Spannend dürfte auch werden, wer den Schlüsselspieler Sancho ersetzen solle. Einer der Kandidaten solle der 20-jährige Donyell Malen vom PSV Eindhoven sein.Die BVB-Aktie habe das Anfang Juni generierte Kaufsignal bisher nicht für weitere Kursgewinne nutzen können. Dennoch bleibe das Chartbild bullish. Die Aussicht auf ein deutliches Umsatzplus durch eine Rückkehr der Zuschauer oder auch ein lukrativer Deal mit Machester United dürften der BVB-Aktie wieder Rückenwind verleihen. Mutige Anleger könnten nach wie vor einsteigen. Wichtig: Ein Stoppkurs bei 5,10 Euro sichere nach unten ab, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.06.2021)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:6,24 EUR -0,32% (24.06.2021, 15:33)