Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

6,505 EUR +2,76% (17.05.2021, 09:02)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

6,40 EUR +2,48% (17.05.2021, 09:17)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (17.05.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Der BVB habe es doch noch geschafft. Nachdem der Dortmunder Fußball-Bundesligist zwischenzeitlich sieben Punkte Rückstand auf Eintracht Frankfurt auf Platz 4 gehabt habe, sei dank einiger Patzer der Hessen nun bereits am 33. Spieltag die Qualifikation für die finanziell sehr lukrative Champions League in der kommenden Saison gelungen.Dies habe sich die Terzic-Elf nur drei Tage nach dem eindrucksvollen 4:1-Finalsieg im DFB Pokalfinale mit einem 3:1 Auswärtssieg beim zuletzt sehr formstarken Mainz 05 gesichert. Damit seien den Dortmundern durch Antrittsgelder (zuletzt 15,25 Mio. Euro) und dem "Marktpool" Einnahmen von knapp 30 Mio. Euro relativ sicher. Zudem würden üppige Prämien für jeden Sieg (2,7 Mio. Euro) und jedes Unentschieden (900.000 Euro) in der Gruppenphase sowie satte Zusatzzahlungen für jede überstandene Runde in zweistelliger Millionenhöhe winken. Auch bezüglich der Werbeeinnahmen sei eine Teilnahme an der Königsklasse sehr attraktiv. Und wohl noch wichtiger: Die Champions League sei natürlich ein wichtiges Argument, um die Mega-Talente Haaland und Sancho womöglich von einem weiteren Verbleib sowie potenzielle Neuzugänge von einem Wechsel nach Dortmund zu überzeugen.Die Aussicht auf sichere Einnahmen in zweistelliger Millionenhöhe dürften der BVB-Aktie in den kommenden Handelstagen Rückenwind verleihen. Komme es im Zuge einer weiter fortschreitenden Impfkampagne zur neuen Saison auch endlich wieder zur Rückkehr der Zuschauer (vor der Corona-Krise habe der BVB jährlich knapp 60 Mio. Euro bzw. 15% seiner Erlöse mit den Einnahmen aus dem Spielbetrieb erzielt), so sei eine Neubewertung der Borussia Dortmund-Aktie überfällig. Mutige Anleger könnten daher weiterhin zugreifen (Stopp 4,70 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.05.2021)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: