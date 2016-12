Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,291 EUR +0,69% (21.12.2016, 22:25)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co.KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co.KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotentiale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (22.12.2016/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Obwohl der BVB-Motor in der Bundesliga manchmal in Stottern gerate, seien die Schwarzgelben auch hier auf dem richtigen Weg. Das Ziel bleibe natürlich ein Qualifikationsplatz für die lukrative Champions League. Für Borussia Dortmund sei die CL-Qualifikation auch ein Muss, denn in der Königsklasse werde das ganz große Geld verdient. Und das sei wiederum wichtig auch für die BVB-Aktie. Er bleibe psoitiv gestimmt und rate nach wie vor zum Kauf der BVB-Aktie, so Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.12.2016)Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:5,318 EUR -0,40% (21.12.2016, 17:35)