Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotentiale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (18.04.2018/ac/a/nw)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) war zuletzt ein auffälliger Insiderkauf zu beobachten.So hat Aufsichtsrat Bernd Geske zum 03.04.2018 ein Paket von rund 39.980 Borussia Dortmund-Aktien zum Kurs von 5,06 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 202.296,00 entspricht. Er hat schon am 26.03.2018 Aktien für 154.203,00 EUR gekauft.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer Aktienanalyse vom 11.04.2018 die Aktie zu kaufen. Sie habe in den letzten Monaten deutlich korrigiert. Habe das Papier im Herbst 2017 noch über 8 Euro gekostet, seien es aktuell nur noch 5 Euro. Das erscheine den Experten doch sehr übertrieben, zumal der Substanzwert des BVB bei über 10 Euro je Aktie liegen dürfte. In der Vergangenheit sei es immer eine gute Idee gewesen, die Aktie zu kaufen, wenn sich das Team sportlich "schwächer" zeige. So auch dieses Mal. Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" gehen davon aus, dass der BVB in der nächsten Saison in der Champions League spielt und meinen: die Borussia Dortmund-Aktie kaufen und dem BVB die Daumen drücken.