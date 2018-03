Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (28.03.2018/ac/a/nw)







DortmundBad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) war zuletzt ein auffälliger Insiderkauf zu beobachten.So hat Aufsichtsrat Bernd Geske zum 26.03.2018 ein Paket von rund 30.000 Borussia Dortmund-Aktien zum Kurs von 5,1401 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 154.203,00 EUR entspricht. Er hat im Jahr 2017 mehrmals Aktien eingesammelt.Wie das Unternehmen mitteilte, beliefen sich die Umsatzerlöse in H1 2017/18 auf TEUR 224.823. Im Geschäftsbericht zum 30. Juni 2017 prognostizierte das Unternehmen Umsatzerlöse für das gesamte laufende Geschäftsjahr in Höhe von TEUR 365.000. Das EBITDA belief sich in Q1 auf TEUR 81.418; angesetzt wurde in der Prognose im Geschäftsbericht zum 30. Juni 2017 ein um rund TEUR 61.000 über dem Ergebnis der Geschäftstätigkeit (EBIT) liegendes EBITDA. Das Ergebnis der Geschäftstätigkeit (EBIT) betrug TEUR 62.480, der Jahresüberschuss belief sich auf TEUR 52.558. Im Prognosebericht zum 30. Juni 2017 wurde für das Jahresergebnis und das Ergebnis der Geschäftstätigkeit (EBIT) für das gesamte Geschäftsjahr ein positives Ergebnis im niedrigen einstelligen Millionenbereich erwartet - eine Einschätzung, die die Geschäftsführung auch weiterhin teilt.Der vollständige Konzern-Halbjahresfinanzbericht H1 2017/2018 steht ab dem 28. Februar 2018 auf www.aktie.bvb.de unter der Rubrik "Publikationen" zum Download bereit.Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:5,045 EUR -2,32% (28.03.2018, 11:20)