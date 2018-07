Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotentiale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (02.07.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Anleger sollten bei Investments in Fußball-Aktien bedenken, dass diese ihren eigenen Gesetzen folgen würden. Eine hohe Volatilität sei vorprogrammiert und der Aktienkurs hänge nicht in erster Linie vom ökonomischen Erfolg ab.Unabhängig von der Weltmeisterschaft verfüge der Football Clubs Index über viel Aufholpotenzial. In den vergangenen Monaten hätten zahlreiche Probleme bei den einzelnen Vereinen bzw. Aktien auf die Stimmung und die Kurse gedrückt. Die Reihe ist lang: Borussia Dortmund verschliss mehrere Trainer und enttäuschte fußballerisch über weite Strecken der Saison, Lazio Rom verspielte auf der Zielgeraden die Champions-League-Qualifikation, die türkischen Vereine litten unter der politischen Situation und dem Währungsverfall, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".Doch in der kommenden Saison sollte es wieder besser laufen. Die drei Schwergewichte ManU, Juve und BVB seien ebenso wie der AS Rom und Galatasaray Istanbul in der Champions League dabei. Hier würden Millioneneinnahmen winken, Prestigeerfolge könnten zudem als Katalysator für den Aktienkurs fungieren. Ein Ende der Konsolidierung bei den Fußball-Aktien bahne sich somit an.