Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,39 EUR -2,80% (25.09.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,55 EUR -1,42% (25.09.2020, 22:26)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (27.09.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Borussia Dortmund habe die erste Runde im DFB-Pokal souverän gemeistert und einen glanzvollen Auftritt gegen den Champions-League-Teilnehmer Borussia Mönchengladbach folgen lassen. Trotzdem befinde sich die BVB-Aktie in einem Abwärtstrend, der langsam beängstigende Züge annehme.In Anlegerkreisen herrsche großes Rätselraten über das schwache Abschneiden des BVB an der Börse. Ein wesentlicher Grund dürfte die zögerliche Rückkehr zu Zuschauern in den Stadien sein. Statt der 81.000, die sonst immer in den Signal-Iduna-Park strömen würden, seien es zum Top-Spiel am vergangenen Samstag nur 9.300 gewesen. Dies sei zwar besser als nichts, doch würden dem Verein einige Millionen Euro entgehen, sollte das Zuschauerlimit nicht bald aufgehoben werden. Angesichts des Infektionsgeschehens in Deutschland müsse man allerdings zunächst einmal vom Worst-Case ausgehen.Zweitens, so sei in den Medien zu lesen, wolle Manchester United wohl noch einmal ein Mega-Angebot für Superstar Jordan Sancho unterbreiten. Ein Abgang des Flügelstürmers kurz vor Ende der Wechselperiode - so lukrativ ein Deal wäre - wäre ein harter Schlag für das Team von Lucien Favre. Der Vizemeister der vergangenen Saison habe zwar mit Reinier, Reyna und Bellingham eine ganze Reihe an potenziellen Nachfolgern für den Briten in seinen Reihen, doch so schnell ersetzen werde ihn keiner.Der Kursverlauf der BVB-Aktie gebe Rätsel auf. Risikofreudige Anleger könnten bei 5 Euro ein Abstauberlimit platzieren, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link