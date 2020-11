Bonn (www.aktiencheck.de) - Trotz Coronavirus und Brexit befindet sich der britische Wohnimmobilienmarkt im Höhenflug, so Dirk Steffen, Leiter Kapitalmarktstrategie bei der Postbank.



Die Hauspreise seien im Oktober weiter stark gestiegen und lägen nun 5,8 Prozent über dem Vorjahresniveau, das sei der stärkste Preiszuwachs seit 2015. Gleichzeitig hätten auch die Hypothekenzusagen im September einen langjährigen Höchststand erreicht. Der Markt profitiere - wie in anderen Ländern - von sehr günstigen Finanzierungskonditionen und einer hohen Nachfrage im Zuge einer Ausweitung des Homeoffice. Mit einem baldigen Ende des Aufschwungs rechnen die Analysten von Postbank Research nicht, denn die zeitweise Reduzierung der Steuern beim Erwerb von Wohnimmobilien läuft noch bis mindestens Ende März. Auch dürfte die britische Regierung angesichts des erneuten Lockdowns in Kürze eine weitere Verlängerung der Arbeitsmarkthilfen beschließen, was größere Einkommensverluste verhindern sollte. Die Rahmenbedingungen für den Wohnimmobilienmarkt würden somit günstig bleiben. (04.11.2020/ac/a/m)



