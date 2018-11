Stuttgart-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (07.11.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von Analyst Jed Kelly von Oppenheimer:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Jed Kelly, Analyst beim Investmenthaus Oppenheimer, in Bezug auf die Aktien von Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: BKNG), ein US-Online-Portal für Reisebuchungen, seine Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Trends bei den Zimmerbuchungen hätten sich stabilisiert und Optimierungen bei den Werbemaßnahmen zu einer robusten Q4-Guidance geführt.Die Analysten von Oppenheimer sind der Auffassung, dass der Markt den noch nicht besonders großen Durchdringungsgrad von Booking Holdings Inc. im Bereich Ferienvermietungen und die robuste Bilanz übersieht.Analyst Jed Kelly glaubt, dass Booking Holdings auf lange Sicht Marktanteile gewinnen wird was ein starkes Free Cashj flow-Wachstum ermögliche.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Booking Holdings-Aktie: