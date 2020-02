Tradegate-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

1.505,00 EUR -2,63% (27.02.2020, 12:45)



Nasdaq-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

1.678,20 USD -2,80% (26.02.2020, 22:00)



ISIN Booking Holdings-Aktie:

US09857L1089



WKN Booking Holdings-Aktie:

A2JEXP



Ticker Symbol Booking Holdings-Aktie Deutschland:

PCE1



Ticker Symbol Booking Holdings-Aktie Nasdaq:

BKNG



Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (27.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: BKNG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Booking.com sei der weltweit größte Reisevermittler im Internet. Mit dem Coronavirus liege man jetzt ohnehin unter Dauerbeschuss. Die Booking Holdings-Aktie sei richtig in den Boden gerammt worden. Gestern seien die Quartalszahlen von Booking Holdings gekommen. Der Ausblick sei nicht dazu geeignet, dass man hier eine schnelle Trendwende sehen werde. Der Titel dürfte heute noch mal etwas tiefer aufmachen.Der Gewinn für das 4. Quartal sei über den Erwartungen ausgefallen. Verdient worden seien 23,30 USD, statt der erwarteten 22 USD. Der Umsatz habe mit 3,34 Mrd. USD die Prognosen um 70 Mio. geschlagen. Für das 1. Quartal werde ein Gewinn von um die 9 USD angestrebt. Erwartet worden seien fast 12 USD. Es sei davon auszugehen, dass die Booking Holdings-Aktie weiter auf Tauchfahrt gehe. Am Ende dürfte aber die Booking Holdings-Aktie irgendwann wieder steigen und wenn es nach unten geht, sollte man sich vielleicht ein paar Stücke ins Depot legen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 27.02.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Booking Holdings-Aktie: