Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (07.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: BKNG) unter die Lupe.Kurzfristig leide auch Booking unter den Folgen der Coronakrise. Mittel- bis langfristig spiele die Krise - die den Digitalisierungstrend massiv verstärkt habe - dem Marktführer aber in die Karten. Denn es sei davon auszugehen, dass viele Wettbewerber, die finanziell schwächer aufgestellt seien oder zu sehr auf das Geschäft in der stationären Reisevermittlung gesetzt hätten, die Krise nicht überleben würden.Die deutlich über den Erwartungen ausgefallenen Zahlen würden die Auffassung des "Aktionärs" bestätigen, dass Booking von den großen Reisevermittlern am wenigsten durch die Krise tangiert werde. Anleger könnten bei der Booking-Aktie auf aktuellem Niveau zuschlagen. Investierte sollten kein Stück aus der Hand geben, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.08.2020)