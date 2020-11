Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Booking.



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (12.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: BKNG) unter die Lupe.Der Anbieter von Online-Reisebuchungen Booking gehöre fraglos zu den Profiteuren der neuesten Fortschritte in der Corona-Impfstoff-Forschung. Denn die Überwindung der Pandemie würde für einen positiven Ruck in der Reisebranche sorgen. Das spiegle sich nun auch im Booking-Chart wider.Seit Anfang der Woche habe die Booking-Aktie bereits über zwölf Prozent zugelegt und habe quasi im Vorbeigehen die Widerstände bei 1.846,60 Dollar (Juni-Hoch) und 1.966,22 Dollar (August-Hoch) sowie die psychologisch wichtige Marke bei 2.000 Dollar überwunden. In der Spitze habe das Kursplus sogar satte 18 Prozent betragen.Nun gelte es für die Bullen sich nachhaltig über der 2.000-Dollar-Marke zu halten und erneut das Februar-Hoch bei 2024,88 zu überwinden. Danach stünde für das Erreichen der bisherigen Rekordmarke (2228,99 Dollar) nur das November-Hoch (2.128,02) im Wege.Angesichts des hoffnungsvollen Chart-Bilds gehe "Der Aktionär" davon aus, dass die Erholung der Booking-Aktie in den nächsten Tagen und Wochen weitergehen werde.Investierte lassen unverändert die Gewinne laufen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: