Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (04.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Online-Reisebuchungen Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) unter die Lupe.Hohe Impfquoten in vielen Ländern und damit verbunden ein Abbau der Reisebeschränkungen hätten Booking ein äußerst erfolgreiches drittes Quartal beschert. Der Konzern habe in fast allen Bereichen die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Aktie des Online-Reise-Unternehmens habe im nachbörslichen Handel zugelegt.Im dritte Quartal habe Booking einen Umsatzanstieg von 77 Prozent auf 4,7 Milliarden Dollar verbucht. Die von FactSet befragten Analysten hätten lediglich mit 4,3 Milliarden gerechnet. Damit nähere sich das Unternehmen auch wieder dem Vor-Corona-Niveau an: In Q3 2019 hätten die Amerikaner 5,04 Milliarden Dollar umgesetzt, im gleichen Zeitraum 2020 lediglich 2,64 Milliarden.Auch beim bereinigten Gewinn je Aktie habe Booking die Analysten-Erwartungen übertroffen. Diese hätten bei 33,01 Dollar pro Aktie gelegen, tatsächlich seien es 37,70 Dollar gewesen.Die Booking-Aktie habe am Mittwoch nach Veröffentlichung der Zahlen nachbörslich 6,7 Prozent zugelegt.Auch wenn die Zahlen laut Unternehmensangaben nach wie vor negativ von der COVID-19-Pandemie und den damit einhergehenden Beschränkungen beeinflusst seien, "Der Aktionär" sei langfristig positiv für Booking gestimmt. Die Reiselust nehme wieder zu und die Amerikaner dürften davon weiter profitieren.Investierte Anleger bleiben an Bord, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.11.2021)