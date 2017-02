TSE-Aktienkurs Bombardier-Aktie:

CAD 2,53 +1,20% (17.02.2017)



ISIN Bombardier-Aktie:

CA0977512007



WKN Bombardier-Aktie:

866671



Ticker-Symbol Bombardier-Aktie Deutschland:

BBDB



TSE-Ticker-Symbol Bombardier-Aktie:

BBD



Kurzprofil Bombardier Inc.:



Bombardier Inc. (ISIN: CA0977512007, WKN: 866671, Ticker-Symbol: BBDB, TSE-Symbol: BBD) ist ein in Kanada beheimateter Produzent von Luft- als auch Schienenfahrzeugen. Der Hauptsitz befindet sich in Montréal. Zum Ende des Finanzjahres 2012 beliefen sich die Einnahmen auf 16,8 Mrd. USD.



Mit über 35.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt, produziert und unterstützt Bombardier Aerospace innovative Luftfahrtprodukte für die Marktsegmente Geschäfts- und Verkehrsflugzeuge sowie Spezial- und Amphibienflugzeuge. Mit 64 Produktions- und Technikstandorten in 26 Ländern und 19 Servicezentren in aller Welt ist Bombardier Transportation der weltweit führende Bahntechnikanbieter.

(20.02.2017/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Bombardier-Aktienanalyse von Analyst Tim James von TD Securities:Der Aktienanalyst Tim James vom Investmenthaus TD Securities empfiehlt die Aktien des Luft- und Schienenfahrzeuganbieters Bombardier Inc. (ISIN: CA0977512007, WKN: 866671, Ticker-Symbol: BBDB, TSE-Symbol: BBD) laut einer Aktienanalyse weiterhin zu halten.Bombardier Inc. habe mit dem Q4-EBITDA besser abgeschnitten als vom Markt im Durchschnitt angenommen. Während die Erlöse in allen Segmenten schwächer als erwartet ausgefallen seien, sei der Free Cash flow signifikant höher gewesen. Die Guidance bis 2020 impliziere Steigerungen bei den Margen und dem Free Cash flow.Die Analysten von Canaccord Genuity zeigen sich zunehmend zuversichtlich, dass Bombardier die Kostenziele erreiche. Hinsichtlich der Erfüllbarkeit der Umsatzplanungen bestünden aber wegen der Orderschwäche im Aerospace-Segment und des wettbewerbsintensiven Umfelds im Transportation-Bereich erhebliche Risiken. Analyst Tim James geht davon aus, dass der Markt nun Beweise für eine nachhaltige Verbesserung der Auftragslage sehen wolle, bevor es beim Aktienkurs zu deutlichen Steigerungen kommen könne.In ihrer Bombardier-Aktienanalyse stufen die Analysten von TD Securities den Titel unverändert mit "hold" ein und erhöhen das 12-Monats-Kursziel von 1,85 auf 2,05 USD.Berlin-Aktienkurs Bombardier-Aktie:1,81 EUR +1,12% (20.02.2017, 17:04)Tradegate-Aktienkurs Bombardier-Aktie:1,81 Euro -0,17% (20.02.2017, 16:44)