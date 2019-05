Bonn (www.aktiencheck.de) - Böse Überraschung am deutschen Arbeitsmarkt: Wie am Mittwoch gemeldet wurde, ist die Zahl der Arbeitslosen im Mai in saisonbereinigter Rechnung erstmals seit Juni 2017 wieder gestiegen, so die Analysten von Postbank Research.Das US-BIP sei im 1. Quartal gegenüber der Vorperiode mit einer annualisierten Rate von 3,1% gewachsen. Damit sei der vorläufig gemeldete Anstieg marginal nach unten korrigiert worden.Nach einem besonders starken Anstieg im April dürften sich die deutschen Verbraucherpreise im Mai wieder moderater entwickelt haben. Verantwortlich für den zuletzt deutlichen Anstieg seien vor allem die im Gegensatz zu letztem Jahr komplett in den April fallenden Osterferien gewesen. Diese hätten für deutliche Preisanstiege gesorgt, beispielsweise bei Pauschalreisen oder Hotelübernachtungen. Da es sich hierbei um einen temporären Effekt handele, sei für den laufenden Monat mit einer moderateren Dynamik zu rechnen. Auch zeichne sich kein preistreibender Effekt seitens der Energiepreise ab, da sich der Ölpreis im Vormonatsvergleich nur marginal erhöht habe. Die Analysten von Postbank Research würden deshalb davon ausgehen, dass die Verbraucherpreise im Mai nur noch um 0,3% gegenüber dem Vormonat gestiegen seien. Zudem sollte sich ein dämpfender Basiseffekt aus der Ölpreisentwicklung im entsprechenden Vorjahresmonat bemerkbar machen. In der Summe würden sie daher von einem deutlichen Rückgang der deutschen Inflationsrate von 2,0% auf 1,6% ausgehen. (31.05.2019/ac/a/m)