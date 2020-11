Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Indices an den führenden Aktienbörsen tendierten in der abgelaufenen Woche leicht aufwärts, so die Analysten der Nord LB.Zwar greife die Bundesregierung den vom Lockdown besonders betroffenen Unternehmen finanziell unter die Arme, mittlerweile stelle sich aber schon auch drängender die Frage nach der Finanzierbarkeit der umfangreichen staatlichen Maßnahmen. Noch würden es die Börsen jedoch schaffen, mögliche Belastungen auszublenden. Dies gelinge angesichts positiver Meldungen zur Entwicklung von Impfstoffen gegen das Corona-Virus. Trotz zahlreicher noch zu überwindender Hürden gehe man an den Aktienmärkten offenbar davon aus, dass es mithilfe zur Verfügung stehender Impfstoffe gelinge, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Auch darauf, dass die Notenbanken mit einer im Bedarfsfall weiteren Lockerung ihrer Geldpolitik die wirtschaftlichen Schäden der Corona-Pandemie begrenzen könnten, würden sich die Börsianer verlassen.Sogar von politischer Seite habe es jüngst ermutigende Signale gegeben. Ohne seine Niederlage einzugestehen, habe Donald Trump seine Bereitschaft geäußert, unter bestimmten Umständen die Amtsgeschäfte als US-Präsident an Joe Biden zu übergeben. In der aktuellen Gemengelage könnten Tagesereignisse an den Börsen stärkere Bewegungen auslösen. Geeignet dazu seien in der bevorstehenden Woche beispielsweise Nachrichten zu den Brexit-Verhandlungen oder Wirtschaftsmeldungen, wobei den Arbeitsmarktdaten dies- und jenseits des Atlantik die größte Aufmerksamkeit zukommen sollte. (30.11.2020/ac/a/m)