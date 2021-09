Bei Bitcoin und Co sei es wie bei jedem Asset: Verlieben sollte man sich nie, sondern stets kritisch hinterfragen. "Der Aktionär" bleibe im Großen und Ganzen bullish für Bitcoin und Ethereum, habe jedoch stets auf die erhöhte Volatilität der Alternativ-Währungen hingewiesen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Jim Cramer, Kultmoderator bei CNBC, ist bekannt dafür, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär".So auch dieses Mal im Zusammenhang mit den jüngsten Vorkommnissen bei Kryptowährungen. China habe eine der größten Käufergruppen von Kryptowährungen aus dem Markt genommen. "Wie man da bullish sein kann, ist mir schleierhaft." Cramer weiter: "Es gibt keinen Krypto-Bullen, der nicht immer Krypto-Bulle ist. Da könnten alle Länder Bitcoin und Co. verbieten, und diese Leute würden sagen: 'Das ist sogar besser so, dann würden sich nämlich die Kryptowährungen auf dem Mars durchsetzen.'" Cramer besitze selbst Ethereum und habe eine Menge Geld mit Bitcoin verdient. "Aber wir sollten erkennen, dass nicht alles positiv ist."Die chinesische Zentralbank habe vor Kurzem sämtliche Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen als illegal eingestuft. Auch die Angebote ausländischer Kryptobörsen für Nutzer in Festland-China seien ungesetzlich.