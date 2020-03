Gold – immer eine sichere Sache

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Es vergeht kein Morgen mehr, an dem man nicht zunächst die News bezüglich Covid-19 liest, besser bekannt als Coronavirus. Seit Monaten beherrscht kein Thema die Nachrichten so sehr, was allerdings auch mehr als verständlich ist. Denn mit der konstant hochbleibenden Zahl an Neuinfektionen und weiterhin kaum Lösungsansätzen zur wirklichen Bekämpfung bleibt vielen nur das Abwarten. So viel Zeit hat man an den internationalen Börsen hingegen nicht. Denn hier brechen die Dinge schneller zusammen als man hätte denken können. Wie vernetzt die moderne Welt inzwischen geworden ist kann man auch daran erkennen, dass die Abschottung in China Auswirkungen auf alle Börsen der Welt hat. Kein Tag mehr, an dem man beim Dow Jones in New York und dem Dax in Frankfurt von riesigen Kursverfällen hört. Wie aber kann man sich dies ein wenig zu Nutzen machen. Ein Blick auf Aktien und Geldanlagen, die sich jetzt vielleicht (wieder) lohnen werden.Es gibt wohl kaum etwas Sicheres an den Finanzmärkten als Gold – stabil, in begrenzter Menge vorhanden und schon seit Jahrhunderten mit viel Respekt behandelt. Zwar sagt man Gold nach, dass es sehr viel konservativer als Anlage gar nicht geht, denn der Kurs ist besonders in Krisenzeiten enorm stabil . Daher ist es vielleicht 2020 der beste Ratschlag, dass noch übriggebliebene Kapital aus schwankenden Industrien und Branchen abzuziehen und zumindest vorrübergehend in Gold anzulegen. Zumindest kann man hiermit den Preisverfall vermeiden und auch aktiv gegen die Inflation angehen. Sobald sich die Märkte wieder ein wenig beruhigt haben – und den Analysten zufolge scheint dies langsam der Fall zu sein – kann man das Gold ja wieder abstoßen und in spannendere Anlage investieren.Wer es allerdings noch konservativer will, der sollte selbst die Finger vom Gold lassen. Zwar ist das Risiko auch dort sehr gering, aber wer vor allem auf eine vielschichtige Diversifikation der eigenen Vermögenswerte Wert legt, der sollte zumindest einen Teil des Vermögens in Festgeld- und Tagesgeldkonten anlegen. Die Vorteile sind hier, dass man schneller wieder liquide ist, falls man mal schnell an das Ersparte herankommen muss, zudem sind diese Gelder auch immer durch die jeweiligen Einlagensicherungsfonds gesichert, bis zu 100.000€ pro Person. Jetzt aber zu den Nachteilen: die Gelder sind so extrem schlecht verzinst, dass man selbst bei einer jährlichen Anlage nicht mehr als 0,8% erwarten darf. Für manche ist dies in Ordnung, besonders wenn es nur einen marginalen Teil der gesamten Anlage ausmacht, aber auf diese Art der Investition sollte man in anderen Fällen nicht zurückgreifen. Dann doch lieber dem Sturm ins Auge blicken.Natürlich sind jetzt viele Anleger ein wenig unsicher, ob die eigenen Aktienbestände sich von dieser Pandemie erholen werden können. Wenn man es sich erlauben kann, dann sollte man es wie bei Sportwetten tun – auf den langen Erfolg setzen. Manchmal scheint es ausweglos, aber das sind meist Momentaufnahmen. Da man sich sowieso immer erst informieren sollte, bevor man am Aktienmarkt und Co. aktiv wird, darf man davon ausgehen, dass die Risiken ein wenig bekannt sind. Man sollte nur das Geld anlegen, welches man im Ernstfall auch bereit ist zu verlieren. Zwar kommt es nur selten vor, dass ein globales Ereignis wie eben das Coronavirus für solche drastischen Kursverluste sorgt , aber auch nach den Börsencrashs 1929 und 2008 haben sich viele Unternehmen wieder fangen können . Daher ist es vielleicht in der Tat so, dass Anleger jetzt extra viel Geduld mitbringen müssen, um für ihre Resilienz belohnt zu werden. In Zeiten wie diesen zeigt sich dann wirklich, ob die Weltwirtschaft in der Lage ist, aus diesen Situationen zu lernen und die richtigen Schlüsse zu ziehen. (13.03.2020/ac/a/m)