Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Die amerikanischen Märkte hatten vor und nach Weihnachten starke Bewegungen zu verzeichnen, so die Analysten der SÜDWESTBANK AG.Leider sei auch im DAX die erhoffte Weihnachtsrally ausgeblieben. Man werde 2018 zum ersten Mal nach 2011 ein Verlustjahr im DAX von fast 20% haben. Die Gründe wie Angst vor Zinserhöhungen, Konjunktursorgen, Politik (Italien, Frankreich), Zollstreit USA-China und die Haushaltssperre in den USA werden uns auch in das neue Jahr hinein begleiten, so die Analysten der SÜDWESTBANK AG. Somit würden sie weiterhin mit nervösen Märkten und Ausschlägen nach unten und oben rechnen. Eine wichtige Unterstützung im DAX sei die Marke von 10.300 Punkten.Nächste Woche würden am Freitag die Daten zum US- Arbeitsmarkt veröffentlicht, die Einfluss auf die weitere Entwicklung der Börsen haben könnten. Am Devisenmarkt dagegen habe man einen relativ ruhigen Dezember gehabt. Der Kurs EUR/USD habe um die Marke von 1,14 EUR/USD gependelt. (28.12.2018/ac/a/m)