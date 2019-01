Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Die Nachricht des Unternehmens Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985), dass die Erlöse im vierten Quartal bei etwa 84 Milliarden US-Dollar anstatt erwarteter 91 Milliarden US-Dollar liegen würden, sorgt für weltweite Kursverluste an den Börsen, so die Analysten der SÜDWESTBANK AG.In den USA sei der Index der Einkaufsmanager in der Industrie so stark gefallen wie zuletzt im Oktober 2008. Allerdings liege der Wert mit 54,1 immer noch über dem Expansionsschwellenwert von 50. "Die Sorge vor einer Abkühlung der US-Wirtschaft führt auch dazu, dass der Markt 2019 mehrheitlich keine Zinserhöhung der FED erwartet", erkläre Jens Stumpp, Bereichsleiter Asset Management bei der SÜDWESTBANK. Diese Unsicherheiten würden weiterhin starke Schwankungen an den Börsen verursachen. Auch im Hinblick auf die bevorstehende Saison der Quartalsergebnisse würden die Experten der SÜDWESTBANK nach wie vor mit nervösen Börsen rechnen. Der Bereich um 10.300 Punkte stelle dabei eine Unterstützung im DAX dar.Am Devisenmarkt sei es zu Jahresbeginn relativ ruhig. Der EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275)-Kurs pendle um die Marke von 1,14 EUR/USD. (04.01.2019/ac/a/m)