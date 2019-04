Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (02.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Boeing-Aktie sei nach oben gelaufen. Boeing habe um mehr Zeit bei der Implementierung der Software gebeten. So lange würden die 737 MAX am Boden bleiben. Der Aktienprofi kaufe die Erholung der Boeing-Aktie nicht. Es gebe nämlich zu viele Unsicherheiten, z. B. wer letztendlich Schadenersatz zahlen müsse und in welcher Höhe der Schadenersatz bezahlt werden müsse.Martin Weiss würde bei der Boeing-Aktie nicht darauf springen wollen, so der stellvertretende Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.04.2019)