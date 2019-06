XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:

329,10 Euro +4,19% (18.06.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

326,70 Euro +3,26% (18.06.2019, 18:04)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Boeing-Aktie:

USD 366,31 +3,21% (18.06.2019, 18:04)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (18.06.2019/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse des Analysten Ronald Epstein von BofA Merrill Lynch Research:Ronald Epstein, Analyst von BofA Merrill Lynch Research, bringt laut einer aktuellen Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) weiterhin eine neutrale Haltung zum Ausdruck.Anlässlich des ersten Tages der Luftfahrtschau in Paris äußern die Analysten von BofA Merrill Lynch Research die Ansicht, dass es im Hinblick auf die 737 MAX mehr Fragen als Antworten geben.Gespräche mit Zulieferern von Boeing Co. hätten keine zusätzlichen Informationen zum Zertifizierungsprozess gebracht. Boeing scheine die Show als Bühne nutzen zu wollen, um zu erklären was beim 737 MAX-Programm schief gelaufen sei.Eine Umbenennung der 737 MAX wird nach Auffasung von Analyst Ronald Epstein kaum dabei helfen die Vertrauenskrise zu lösen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: