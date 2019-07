Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme.



New York (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse des Analysten Jonathan Raviv von der Citigroup:Jonathan Raviv, Analyst der Citigroup, empfiehlt die Aktien von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) laut einer Aktienanalyse weiterhin zum Kauf.Nach den jüngsten Berichten könnte es noch etwas länger dauern, bis die 737 MAX wieder in Dienst gestellt werden könne.Analyst Jonathan Raviv kürzt das Kursziel für die Aktien von Boeing Co. von 450,00 auf 430,00 USD.Auf längere Sicht bleibe der Titel aber ein sich lohnendes Investment.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: