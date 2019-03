Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

326,99 EUR -0,51% (19.03.2019, 12:17)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

372,28 USD -1,77% (18.03.2019, 21:00)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (19.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Nach dem Absturz von zwei Boeing-Passagierjets würden US-Ermittler einem Pressebericht zufolge die Entwicklung und den Zulassungsprozess für den Flieger unter die Lupe nehmen. Eine Grand Jury in Washington habe dazu von mindestens einer Person Dokumente und Korrespondenz eingefordert, berichtet habe das "Wall Street Journal" am Sonntag in seiner Online-Ausgabe berichtet und sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen berufen.Für Boeing seien die Zweifel an dem Kassenschlager 737-MAX, für den nach Angaben des US-Konzerns rund 5.000 Bestellungen vorgelegen hätten, ein ernsthaftes Problem. Es würden möglicherweise hohe Entschädigungsforderungen drohen. Die Boeing-Aktie sei in der vergangenen Woche massiv unter Druck geraten. Von 422 USD am Freitag, 8. März, sei das Dow-Jones-Schwergewicht bis auf 363,33 USD abgestürzt, bevor sich der Kurs etwas habe fangen können. Am vergangenen Freitag habe die Boeing-Aktie bei 379 USD geschlossen. Im deutschen Handel sei die Aktie am Montag erneut unter Druck geraten, so die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:325,55 EUR -0,01% (19.03.2019, 12:01)