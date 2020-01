Börsenplätze Boeing-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

299,25 EUR +0,22% (15.01.2020, 09:42)



Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:

301,25 EUR +0,32% (15.01.2020, 09:04)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

332,35 USD +0,51% (14.01.2020)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (15.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) unter die Lupe.Die nach zwei verheerenden Abstürzen weltweit mit Flugverboten belegte Baureihe 737 Max habe dem US-Luftfahrtriesen Boeing 2019 starke Geschäftseinbußen eingebrockt. Erstmals seit Jahrzehnten seien die Aufträge in der Verkehrsflugzeugsparte sogar gesunken, wie der Airbus -Kontrahent am Dienstag in Chicago mitgeteilt habe.Unterm Strich habe Boeing im Gesamtjahr 87 Bestellungen eingebüßt, weil es mehr Stornierungen als neue Aufträge gegeben habe. Das Unternehmen habe nicht auf Anhieb Auskunft geben können, ob und wann es zuvor schon mal eine negative Jahresbilanz gegeben habe. "Dies ist in den vergangenen 30 Jahren definitiv nicht vorgekommen", habe ein Sprecher dem US-Sender CNBC gesagt.Nach zwei Abstürzen des bis dahin gefragtesten Modelltyps 737 Max in Indonesien und Äthiopien, bei denen innerhalb weniger Monate insgesamt 346 Menschen gestorben seien, dürfe Boeings Bestseller seit Mitte März 2019 nicht mehr abheben. Die Auslieferungen seien deshalb drastisch eingebrochen, im gesamten Jahr seien nur 380 Verkehrsflugzeuge an die Kundschaft gebracht worden - über 50 Prozent weniger als im Vorjahr.Erzrivale Airbus profitiere von Boeings Schwäche. Mit 768 neuen Aufträgen und 863 ausgelieferten Verkehrsfliegern hätten die Europäer 2019 die Weltmarktführerschaft vom US-Konkurrenten übernommen. Boeing stecke wegen des 737-Max-Debakels tief in der Krise. Ob und wann die Maschinen wieder abheben dürften, sei unklar. Wegen der großen Ungewissheit um eine Wiederzulassung habe die Produktion gestoppt werden müssen. Boeing-Chef Dennis Muilenburg sei im Dezember gefeuert worden.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link