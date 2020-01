Börsenplätze Boeing-Aktie:



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (08.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eine ukrainische Passagiermaschine sei am Mittwochmorgen in der Nähe des Imam-Chomeini-Flughafens der iranischen Hauptstadt Teheran abgestürzt. Nach Angaben der Hilfsorganisation iranischer Halbmond seien alle Insassen ums Leben gekommen. Ein Sprecher habe am Mittwochmorgen im iranischen Staatsfernsehen gesagt, es seien alle 173 Passagiere und Crewmitglieder getötet worden. Nach dem Absturz der Boeing 737 habe die iranische Nachrichtenagentur Insa zunächst von 180 Insassen berichtet.Russischen Medien zufolge sei die Maschine von Ukraine International Airlines auf dem Weg von Teheran nach Kiew gewesen und kurz nach dem Abflug abgestürzt. Die iranische Luftfahrtbehörde habe den Crash auf einen technischen Defekt zurückgeführt, wie der iranische Nachrichtensender Chabar unter Berufung auf einen Sprecher der Behörde berichtet habe. Wie diese so kurz nach dem Absturz am Mittwochmorgen zu dem Schluss eines Technikfehlers als Ursache gekommen sei, sei zunächst offen geblieben.Boeing habe kurz nach dem Absturz mit einem Tweet reagiert: "Uns sind die Medienberichte aus dem Iran bekannt und wir tragen gerade mehr Informationen zusammen." Der Flugzeugbauer Boeing sei nach dem Absturz von zwei Mittelstreckenjets des Typs 737 Max in eine tiefe Krise geraten. Die 737 Max sei deswegen seit Mitte März vergangenen Jahres rund um den Globus mit Startverboten belegt. Zuletzt habe Boeing die Produktion des Unglücksfliegers vorübergehend sogar komplett gestoppt. Der US-Luftfahrtkonzern empfehle nun vor der Wiederinbetriebnahme des Unglücksfliegers 737 Max für alle Piloten Trainings im Flugsimulator.Die Aktie von Boeing sei zuletzt erneut massiv unter Druck geraten, während der europäische Konkurrent Airbus sogar im November bei 137,42 Euro ein neues Allzeithoch habe markieren können. Derzeit notiere die Aktie knapp unter dieser Rekordmarke. Ein Sprung darüber würde ein neues Kaufsignal bedeuten. Pralle das Papier hingegen ab, was angesichts der aktuellen Marktlage wohl wahrscheinlich sei, gelte es, die 200-Tage-Linie zu verteidigen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link