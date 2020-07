Börsenplätze Boeing-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:

153,44 EUR -0,71% (14.07.2020, 15:47)



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

153,76 EUR -0,62% (14.07.2020, 15:51)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

174,00 USD -0,94% (14.07.2020, 15:40)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (14.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":"Der Aktionär" nimmt in dem aktuellen Börsen.Briefing. die Aktie des US-Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Gute Nachricht für den durch 737-Max- und Coronakrise gebeutelten Flugzeugbauer: Die US Air Force wolle allmählich ihre Kampfflugzeug-Flotte austauschen und setze dabei auf Boeing. Das schreibe heute das Börsen.Briefing. - der börsentägliche Newsletter von DER AKTIONÄR. Die Boeing-Aktie reagiere vorbörslich freundlich.Die US-Luftwaffe habe ihre erste Charge von F-15EX-Kampfflugzeugen bestellt. Der Konzern erhalte vom Pentagon einen ersten Auftrag für acht F-15-EX Kampfjets. Bis 2025 könnten insgesamt 76 dieser Flieger bestellt werden. Der Auftrag habe einen Wert von knapp 1,2 Mrd. US-Dollar und umfasse neben den acht Jets auch Support- und einmalige Vorab-Engineering-Kosten, habe das Pentagon bekannt gegeben.In den nächsten Jahren sollten jeweils zwölf weitere F-15EX bestellt werden. Insgesamt kämen auf Sicht von fünf Jahren Aufträge im Gesamtwert von 22,89 Milliarden Dollar zusammen.Der F-15EX sei ein zweisitziges Jagdflugzeug, das nur in den USA eingesetzt werden könne. Das F-15EX-Programm biete dem Boeing-Konzern eine stabile Quelle für dringend benötigtes Geld. Das lukrative Pentagon-Kampfflugzeuggeschäft werde jedoch von Lockheed Martin dominiert.Analysten würden jedoch davor warnen, dass der langfristige Wert des F-15EX-Programms von politischen Faktoren abhängen könnte. Sollte Trump nicht wiedergewählt werden, könnte das Verteidigungsbudget durch eine neue Führung im Kongress oder im Weißen Haus eingeschränkt werden, was die Air-Force-Aufträge gefährden würde.Der Milliarden-Auftrag aus dem Pentagon verschaffe Boeing finanzielle Luft zum Atmen. Doch abseits des Militär-Segments darbe der weltweite Flugverkehr weiterhin an den Folgen der Corona-Pandemie. Käufe in der Boeing-Aktie haben keine Eile, zumal Rivale Airbus etwas besser aufgestellt ist, so das Börsen.Briefing. (Analyse vom 14.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link