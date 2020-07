Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (27.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Kurz vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen am kommenden Mittwoch gerate der US-Flugzeugbauer erneut in die Schlagzeilen. Laut Reuters wolle Boeing die Auslieferung seines neuen Langstreckenflugzeuge des Typs 777X um Monate verschieben. Die Nachrichtenagentur berufe sich in ihrem Bericht auf drei Insider. Der Grund liege in der schwachen Nachfrage nach neuen Flugzeugen innerhalb der Luftfahrtbranche.Die Situation sei für Boeing denkbar schlecht. Der US-Konzern werde durch die Coronakrise stark in Mitleidenschaft gezogen. Solange sie nicht überstanden sei, sei nicht mit einer Kurserholung zu rechnen. Ein Einstieg in die Boeing-Aktie dränge sich daher nicht auf, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.07.2020)