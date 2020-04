Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (24.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flugzeugbauers Boeing Co. unter die Lupe.

Der angeschlagene US-Luftfahrtriese stehe offenbar vor tiefen Einschnitten bei der Produktion seines Großraum-Typs 787, genannt "Dreamliner". Die Produktion des Langstreckenflugzeugs, einem wichtigen Hoffnungsträger für Boeing, solle einem Pressebericht zufolge halbiert werden.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg habe in der vergangenen Nacht berichtet, dass die einschneidenden Schritte inklusive umfangreichem Stellenabbau in der nächsten Woche bei der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal verkündet werden sollten. Boeing lege am 29. April seine Q1-Zahlen vor. Die Zahl der wegfallenden Arbeitsplätze sei derzeit noch offen, habe es geheißen.

Kurzfristig sehe es für die Geschäfte der Flugzeugbauer nicht gut aus. Mit der Beilegung der Coronavirus-Krise und der Normalisierung des Flugverkehrs werde aber auch die Boeing-Aktie profitieren. Es bleibe eine schwer kalkulierbare Anlage. Interessierte Neueinsteiger mit längerfristigem Horizont sollten vorerst noch abwarten, bis eine klare Bodenbildung erkennbar sei. Dazu sollte der Kurs über 160 USD steigen. In jedem Fall würden sich derzeit recht enge Stopp-Loss-Orders gebieten, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.04.2020)