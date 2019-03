Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

323,00 Euro +1,07% (25.03.2019, 16:10)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Boeing-Aktie:

USD 365,65 +0,96% (25.03.2019, 16:12)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (25.03.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse des Analysten Cai von Rumohr von Cowen and Company:Cai von Rumohr, Analyst beim Investmenthaus Cowen and Company, rechnet laut einer Aktienanalyse bei den Aktien von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von Cowen and Company sehen die Abstürze von zwei Flugzeugen des Typs 737 Max als kurzfristige Belastung für den Aktienkurs von Boeing Co. an. Auf lange Sicht dürften die Vorfälle aber nicht an der Investmentstory rütteln. Die unmittelbaren finanziellen Auswirkungen seien überschaubar. Die Risiken für die Reputation von Boeing seien vermutlich auch nicht von langer Dauer, so der Analyst Cai von Rumohr.Nach Batterieproblemen im Hinblick auf das Modell 787 habe die Boeing-Aktie über einen Zeitraum von zwei Wochen eine Underperformance gezeigt. Danach habe der Aktienkurs einen Monat lang stagniert um dann in der Folgezeit durchzustarten.Die Aktienanalysten von Cowen and Company stufen in ihrer Boeing-Aktienanalyse den Titel nach wie vor mit "outperform" ein und bestätigen das Kursziel von 475,00 USD.