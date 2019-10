Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (23.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Chef der Boeing-Verkehrsflugzeugssparte sei zurückgetreten. Für den Aktienprofi sei es ein wenig spät. Er gehe auch nicht davon aus, dass Ende 2020 der CEO des Gesamtkonzerns noch an Bord bleiben werde. Dennis Muilenburg werde sicherlich Probleme bekommen, dem Verwaltungsrat die schwache Kursentwicklung zu erklären. Er habe auch keine allzu gute Figur in der Aufklärung der Abstürze der 737 MAX abgegeben. Er kriege die Flugzeuge nicht vom Boden.Was die Boeing-Aktie betrifft, sieht man seit Monaten das gleiche Bild und jetzt scheint sich diese Seitwärtsbewegung langsam nach unten aufzulösen, weil der Druck von der Nachrichtenseite zu negativ wird, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.10.2019)