Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (07.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Für Boeing komme es seit Monaten dicke: Erst das Debakel um die 737-Max-Flugzeuge, nun die Coronavirus-Krise. Der Aktienkurs des US-Konzerns sei in den vergangenen Wochen ins Bodenlose gestürzt. Bei Boeing gebe es aber auch einen weiteren Rückschlag sei zu verkraften. Am Montag habe der US-Konzern bekanntgegeben, aufgrund der Coronavirus-Krise die Produktion seines Langstreckenjets 787 "Dreamliner" nun auch im Bundesstaat South Carolina auszusetzen. Der Betrieb im Werk in North Charleston werde deshalb ab Mittwoch bis auf Weiteres ausgesetzt.Doch während dem angeschlagenen Flugzeugbauer kaum jemand noch Chancen zutraue, erhole sich der Dow-Jones-Wert plötzlich. Boeing überrasche dabei mit seinen Raumfahrt-Plänen.Im Dezember 2019 sei Boeing mit seinem neuen Raumschiff "Starliner" bei einem ersten Versuch, die Internationale Raumstation ISS zu erreichen, gescheitert. Mitten in der Coronavirus-Krise, die Boeings Geschäft in weiten Teilen lähme, wolle die Betreiberfirma den Test nun wiederholen. Ein Datum für den neuen unbemannten Testflug sei noch nicht mitgeteilt worden. Mit dem gemeinsam von Boeing und der US-Raumfahrtbehörde NASA entwickelten "CST-100 Starliner" sollten eigentlich bereits in diesem Jahr Astronauten zur ISS gebracht werden. Ein zweiter Test sei eigentlich nicht geplant gewesen. Eine Untersuchung von Boeing und der NASA habe vor kurzem ergeben, dass Boeing 61 Korrekturen an dem Raumschiff vornehmen müsse.Boeings neuer Test müsse gelingen, um das "Commercial Crew Program" der NASA nicht noch weiter nach hinten zu schieben und um gegen die Konkurrenz zum Beispiel von Space X zu bestehen. Die Flugzeugproduktion von Boeing werde erst nach Bewältigung der Coronavirus-Krise wieder hochgefahren werden. Bis dahin seien noch viele Unwägbarkeiten im Markt, die ein Investment in den Blue Chip Boeing zu einem Lotteriespiel werden lassen würden. Entsprechend sollten sich Anleger, die auf dem aktuellen Niveau einsteigen würden, der Rückschlagrisiken bewusst sein. Es werde wohl Jahre dauern, bis sich die Boeing-Aktie nachhaltig erhole, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: