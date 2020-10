Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (28.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Flugzeugbauer habe seine Quartalszahlen vorgelegt - und überrasche damit viele Analysten. Die kleine Entspannung der Corona-Lage habe dafür gesorgt, dass Boeing zwischen Juli und September nicht so tief in die roten Zahlen geraten sei wie befürchtet. Die Boeing-Aktie zeige sich im vorbörslichen US-Handel mit einem Kursaufschlag.Wegen der deutlich gebremsten Auslieferungen und des anhaltenden Flugverbots für den Mittelstreckenjet 737 Max habe unter dem Strich ein Verlust von 466 Millionen US-Dollar gestanden, nach einem Gewinn von fast 1,2 Milliarden ein Jahr zuvor, wie der Airbus-Konkurrent mitgeteilt habe. Analysten hätten mit einem deutlich höheren Minus gerechnet. Im zweiten Quartal habe sich der Verlust sogar auf 2,4 Milliarden Dollar summiert.Pro Aktie ergebe sich nun ein Verlust von 1,39 Dollar. Die Konsensschätzung sei vorab von minus 2,52 Dollar pro Aktie ausgegangen. Auch der Quartalsumsatz von 14,1 Milliarden Dollar habe über den Erwartungen von 13,9 Milliarden Dollar gelegen.Beim Free Cashflow ergebe sich ein Minus von 5,4 Milliarden Dollar gegenüber einem negativen Wert von 5,6 Milliarden Dollar im zweiten Quartal.Das Unternehmen habe indes weiterhin Probleme, da die Corona-Pandemie und der Einbruch des Flugverkehrs die Nachfrage nach neuen Flugzeugen beeinträchtigen würden. Zudem müsse Boeing nach zwei tödlichen Abstürzen weiterhin auf die 737Max-Maschinen verzichten. Dies hindere Boeing daran, sie an Kunden zu liefern, und beeinträchtige infolgedessen den Cashflow.Das Management um Boeing-Chef Dave Calhoun hoffe darauf, dass die Luftfahrtbehörden das Startverbot bald aufheben würden, und sehe weitere Fortschritte auf dem Weg zur Wiederzulassung. Der CEO stimme derweil die Boeing-Mitarbeiter auf einen noch weitergehenden Jobabbau ein. Das Unternehmen solle Ende 2021 noch rund 130.000 Mitarbeiter beschäftigen. Anfang dieses Jahres habe Boeing noch einen Personalabbau von zehn Prozent angestrebt. Anfang 2020 seien etwa 160.000 Mitarbeiter bei dem Luftfahrt- und Rüstungskonzern beschäftigt gewesen.Trotz der besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen würden die Probleme weiterhin auf dem Boeing-Konzern lasten. Eine nachhaltige Stabilisierung des Geschäfts mit Flugzeugen sei nicht in Sicht.Bis auf zwischenzeitliche Trading-Chancen dürfte die Boeing-Aktie auf niedrigem Niveau dahindümpeln, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.10.2020)